

Аппатурай: Грузия является самым активным партнером НАТО

30.06.2021 13:33





«НАТО и Грузию связывает существенное сотрудничество, сейчас главное — двигаться вперед по существующим параметрам этого сотрудничества, я рекомендую его своему преемнику и сделаю то же самое на новой позиции», — заявил спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай в эксклюзивном интервью Первому каналу Грузии.



По его словам, успех правительства Грузии принес хорошие результаты, что нашло свое отражение в значительном прогрессе. Джеймс Аппатурай отмечает, что Грузия является самым активным партнером НАТО.



«Я видел себя специальным представителем НАТО на Южном Кавказе, но я также рассматривал себя специальным представителем Грузии в НАТО, чтобы убедиться, что Грузия остается приоритетом в повестке дня НАТО и что существует существенное сотрудничество, которое связывает нас. Главное сейчас — продвинуть это сотрудничество вперед в тех параметрах, которые у нас есть. Я советую это своему преемнику. Я верю, что успех правительства Грузии принес очень хорошие результаты. Грузия — самый активный партнер НАТО, который у нас есть. Грузия должна продолжать в том же духе, сохранять стратегическое терпение и двигаться вперед, это правильный путь», — заявил Джеймс Аппатурай в эксклюзивном интервью Первому каналу Грузии.





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