

Министр обороны Грузии встретился с Генсеком НАТО

30.06.2021 20:16





Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Встреча состоялась в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе.



Министр обороны поблагодарил визави за неизменную поддержку НАТО территориальной целостности, суверенитета и независимости Грузии.



На встрече обсуждалась важность более активного участия НАТО в Черноморском регионе, учитывая ситуацию с безопасностью в регионе и существующие проблемы.



Джуаншер Бурчуладзе отметил, что для достижения максимального прогресса на пути к интеграции в НАТО, Грузия твердо продолжает использовать все механизмы сотрудничества с альянсом. Особо были подчеркнуты процесс успешной имплементации Существенного пакета НАТО-Грузия и важность создания более устойчивых и взаимосовместимых сил обороны.



Джуаншер Бурчуладзе ещё раз подтвердил готовность Грузии как надежного партнера в деле достижения общих целей безопасности. Он выразил надежду, что успешное сотрудничество будет и дальше укрепляться и, как следствие, отразится на политическом прогрессе отношений между НАТО и Грузией.



В свою очередь Йенс Столтенберг подтвердил поддержку альянсом членства Грузии в НАТО и поблагодарил грузинскую сторону за вклад, внесенный в возглавляемую НАТО успешную «Миссию твердой поддержки» в Исламской Республике Афганистан.



Информацию распространяет Минобороны Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





