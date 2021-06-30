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Министр обороны Грузии встретился с Генсеком НАТО
30.06.2021 20:16
Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Встреча состоялась в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе.
Министр обороны поблагодарил визави за неизменную поддержку НАТО территориальной целостности, суверенитета и независимости Грузии.
На встрече обсуждалась важность более активного участия НАТО в Черноморском регионе, учитывая ситуацию с безопасностью в регионе и существующие проблемы.
Джуаншер Бурчуладзе отметил, что для достижения максимального прогресса на пути к интеграции в НАТО, Грузия твердо продолжает использовать все механизмы сотрудничества с альянсом. Особо были подчеркнуты процесс успешной имплементации Существенного пакета НАТО-Грузия и важность создания более устойчивых и взаимосовместимых сил обороны.
Джуаншер Бурчуладзе ещё раз подтвердил готовность Грузии как надежного партнера в деле достижения общих целей безопасности. Он выразил надежду, что успешное сотрудничество будет и дальше укрепляться и, как следствие, отразится на политическом прогрессе отношений между НАТО и Грузией.
В свою очередь Йенс Столтенберг подтвердил поддержку альянсом членства Грузии в НАТО и поблагодарил грузинскую сторону за вклад, внесенный в возглавляемую НАТО успешную «Миссию твердой поддержки» в Исламской Республике Афганистан.
Информацию распространяет Минобороны Грузии.
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