

Две оппозиционные фракции в Грузии подписали меморандум о членстве в НАТО

01.07.2021 11:39





Две оппозиционные фракции парламента Грузии подписали меморандум о членстве страны в НАТО. К документу присоединились фракции «Лело – Партнерство для Грузии» и «Группа реформ Шарля Мишеля».



В заявлении говорится о стремлении Грузии и Украины вступить в НАТО, а также подчеркивается необходимость создания международной парламентской платформы для сосредоточения совместных усилий по евроатлантической интеграции.



«Грузия и Украина обозначили вступление в НАТО как основу укрепления национальной безопасности и демократии. Евроатлантические устремления двух стран отражены в Конституциях государств. Обе страны получили обещание в Бухарестской декларации 2008 года, что станут членами НАТО. Мы твердо убеждены в том, что членство Грузии и Украины в НАТО важно для безопасности союзников в Черноморском регионе. Наша вера также подкрепляется практикой, согласно которой НАТО уделяет приоритетное внимание региональной динамике расширения».



Авторы заявления отмечают, что создание международной парламентской платформы должно быть открытым для всех заинтересованных сторон процессом. Для достижения цели они планируют принять следующие меры:



Разработать план совместных действий на парламентском уровне – установить коммуникацию как с дружественными странами, так и с международными организациями, привлечь грузинских и украинских депутатов, а также представителей стран-кандидатов в НАТО, неправительственных организаций и академических кругов;



Запустить совместные общенациональные дискуссии, чтобы в процессе мог принять участие каждый.

Осуществлять парламентский надзор за исполнительной властью, чтобы гарантировать соблюдение стандартов НАТО для улучшения качества демократического развития, верховенства закона и совместимости с НАТО в сфере обороны.



Приложить все усилия, чтобы вопрос о вступлении Грузии и Украины в НАТО постоянно стоял в повестке дня встреч НАТО на высоком уровне.



Меморандум открыт и для подписания другими политическими партиями.



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