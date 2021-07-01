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Министр обороны Грузии выступил в штаб-квартире НАТО
01.07.2021 13:28
Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе выступил на заседании Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО.
Он ознакомил членов совета с процессом военной реформы в Грузии, которая служит формированию сил, совместимых с НАТО.
В своем выступлении Джуаншер Бурчуладзе подчеркнул важность практической поддержки НАТО, которая направлена на подготовку Грузии к членству в альянсе.
Выступая на заседании Североатлантического совета, Джуаншер Бурчуладзе также остановился на вкладе Грузии в дело мира и стабильности, заявив, что Грузия как оперативный партнер и будущий член НАТО сохраняет приверженность общим принципам и ценностям безопасности.
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