

Министр обороны Грузии выступил в штаб-квартире НАТО

01.07.2021 13:28





Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе выступил на заседании Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО.



Он ознакомил членов совета с процессом военной реформы в Грузии, которая служит формированию сил, совместимых с НАТО.



В своем выступлении Джуаншер Бурчуладзе подчеркнул важность практической поддержки НАТО, которая направлена на подготовку Грузии к членству в альянсе.



Выступая на заседании Североатлантического совета, Джуаншер Бурчуладзе также остановился на вкладе Грузии в дело мира и стабильности, заявив, что Грузия как оперативный партнер и будущий член НАТО сохраняет приверженность общим принципам и ценностям безопасности.



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