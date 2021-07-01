

НАТО отказалась уходить из Черного моря после инцидента с эсминцем

01.07.2021 13:47





Спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай заявил, что альянс отказывается отзывать свое представительство в Черном море и будет укреплять сотрудничество с партнерами в этом регионе. Его слова приводит «Интерфакс».



Представитель альянса, комментируя произошедший 23 июня инцидент в Черном море с участием британского эсминца Defender, заявил, что Великобритания предоставила информацию об инциденте и в НАТО имеют полную картину произошедшего.



«Во время этого инцидента союзники НАТО проявили твердость в защите перечисленных мною принципов», — сказал Аппатурай, отметив, что России необходимо осознать, что союзники НАТО отказываются отступать в этом вопросе.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





