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НАТО отказалась уходить из Черного моря после инцидента с эсминцем


01.07.2021   13:47


Спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай заявил, что альянс отказывается отзывать свое представительство в Черном море и будет укреплять сотрудничество с партнерами в этом регионе. Его слова приводит «Интерфакс».

Представитель альянса, комментируя произошедший 23 июня инцидент в Черном море с участием британского эсминца Defender, заявил, что Великобритания предоставила информацию об инциденте и в НАТО имеют полную картину произошедшего.

«Во время этого инцидента союзники НАТО проявили твердость в защите перечисленных мною принципов», — сказал Аппатурай, отметив, что России необходимо осознать, что союзники НАТО отказываются отступать в этом вопросе.

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