

Прокуратура Грузии обвинила полицейского в совершении аварии со смертельным исходом

01.07.2021 17:23





Прокуратура Грузии предъявила обвинения в связи с расследованием аварии в Амбролаурском районе (регион Рача), приведшей к гибели человека.



Обвинение по статье «нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека» предъявлено заместителю районного отделения полиции Амбролаурского муниципалитета и сотруднику одной из местных компаний.



Следствие установило, что 28 ноября 2020 года, проезжая по центральной трассе через село Уканети Цхалтубского муниципалитета, заместитель главы районного управления полиции Амбролаури А.Д. не смог обеспечить безопасное вождение автомобиля и врезался в припаркованный из-за ремонтных работ на дороге фургон. В результате аварии водитель фургона погиб.



В ходе расследования также выяснилось, что во время дорожных работ на трассе сотрудник компании «Аккорд Джорджия» Н. Дж., нарушил правила безопасности проведения работ, что также стало причиной, приведшей к ДТП.



Обвиненному полицейскому грозит в качестве наказания от 4 до 7 лет тюрьмы, второму обвиняемому — от 2 до 7 лет.



Прокуратура обратится в суд в установленный законом срок о применении к обвиняемым меры пресечения.



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