

Гварамиа: «Не исключено, что следы пожара и взрывов в Лондоне приведут к порогам Кремля»

01.07.2021 17:55





«Не исключено, что следы пожара и взрывов в Лондоне приведут к порогам Кремля» - так прокомментировал эксперт по национальной безопасности и российско-грузинским отношениям Гоча Гварамиа ситуацию вокруг взрыва в Лондоне.



По словам эксперта, Британия, и в частности Лондон, давно является оазисом для российских спецслужб, где они чувствуют себя вольготно. «Лондон давно стал для российских спецслужб неким оазисом. Думаю, не стоит перечислять все те обвинения, которые звучали с разных кабинетов британского правительства в адрес России. В таких случаях рассматриваются множество вариантов, но почему-то никто не рассматривает цепочку начиная с вынужденной посадкой в Минске, а затем и в Германии самолета ирландской компании Ryanair по вымышленными причинами о якобы нахождении бомбы на борту, затем инцидент с британским судном в Черном Море, когда британцы демонстративно показали России, что международное право превыше всего и Крым является признанным международным сообществом территорией Украины, и соответственно акватория Крыма также является территорией Украины, так же заявление Путина – «мы зубы выбьем всем», и главное – промежуток времени между инцидентом в Черном Море и пожаром в Лондоне составляет всего лишь 4 дня. Британцы «подразнили» русских 23 июня, ответ получили 28-го. За это время крупный теракт организовать не возможно, зато такого масштаба пожара в полне. Люди не пострадали, но зато четки сигнал получили... По каким-то причинам этот вариант и логическую цепочку пока никто не рассматривает» - заявляет Гварамиа.



По словам эксперта, этот пожар и взрывы являются ответом Кремля британцам за Черное Море. «Кремль просто ответил британцам за ситуацию в Черном Море. Этот теракт еще раз подчеркивает сущность политики Кремля, и пока Запад не поймет это наконец, пожары и взрывы будут звучат и впредь» - заявил Гварамиа.



Напомним, что 28 июня на юге Лондона произошел крупный пожар. По сообщению «Telegraph» у станции метро «Elephant & Castle» на юге Лондона загорелись коммерческие постройки и автомобили, слышны были звуки взрывов, людей пришлось эвакуировать.



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