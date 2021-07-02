

Россию вновь обвинили в глобальной хакерской кампании

02.07.2021 12:51



Дмиртий Беляев



«Спецслужбы США и Британии обвинили Россию в использовании "грубой силы" в киберпространстве. По их данным, хакерские атаки на правительственные и частные объекты, а также "облачные" сервисы ведутся на протяжении ряда последних лет, причем продолжаются они и доныне» - об этом сообщает русская служба BBC.



Согласно распространенной информации, выводы совместного расследования американской и британской разведок были опубликованы на сайте американского Агентства национальной безопасности (АНБ) в четверг, 1 июля.



В докладе утверждается, что Главное управление Генерального штаба ВС РФ, в частности 85-й главный центр специальной службы, ранее известный как центр криптографии, а реально отвечающий за кибератаки, проводит хакерские атаки на системы сотен государственных и частных организаций в США и других странах. Среди объектов атак называется министерство обороны США и другие правительственные организации, а также юридические, энергетические и логистические компании, высшие учебные заведения и СМИ, политические партии, консалтинговые фирмы и "мозговые центры". Совместная группа из представителей спецслужб разных стран пришли к выводу, что за всеми этими действиями стояли связанные с российскими спецслужбами хакеры. В последний год США также обвинили российских хакеров в атаках на ряд частных корпораций, в том числе крупнейший в США трубопровод и системы крупнейшего производителя мяса.



В связи с участившимися хакерскими атаками на последней встрече президентов РФ и США Джо Байден четко дал понять своему российскому коллеге Путину, что хакерская атака на американские объекты будет воспринята как объявление кибервойны и приведет к немедленному ответу.



Напомним, что Москву с 2016 года обвиняют в "атаке на американские выборы". Под этим понимают и взлом почтовых ящиков лидеров Демократической партии, в том числе Хиллари Клинтон, и атаки на цифровые избирательные системы и базы данных в нескольких штатах.



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