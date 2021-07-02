

СЧС и Нацгвардия провели совместные масштабные учения

02.07.2021 17:16





Масштабные пожарно-спасательные учения, совместно организованные Службой по управлению чрезвычайными ситуациями министерства внутренних дел Грузии и Национальной гвардией министерства обороны прошли в лесу села Горана муниципалитета Сагареджо.



Целью полевых учений было предоставить детальный анализ сильных сторон и вызовов координированной работы между сторонами во время чрезвычайных ситуаций.



Учения прошли в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного между двумя ведомствами. Меморандум предусматривает совместные меры в области военно-гражданского сотрудничества, что предусмотрено основным пакетом НАТО-Грузия.



Различные мероприятия в области военно-гражданского сотрудничества между Службой по управлению чрезвычайными ситуациями и Национальной гвардией запланированы и в будущем.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





