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СЧС и Нацгвардия провели совместные масштабные учения
02.07.2021 17:16
Масштабные пожарно-спасательные учения, совместно организованные Службой по управлению чрезвычайными ситуациями министерства внутренних дел Грузии и Национальной гвардией министерства обороны прошли в лесу села Горана муниципалитета Сагареджо.
Целью полевых учений было предоставить детальный анализ сильных сторон и вызовов координированной работы между сторонами во время чрезвычайных ситуаций.
Учения прошли в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного между двумя ведомствами. Меморандум предусматривает совместные меры в области военно-гражданского сотрудничества, что предусмотрено основным пакетом НАТО-Грузия.
Различные мероприятия в области военно-гражданского сотрудничества между Службой по управлению чрезвычайными ситуациями и Национальной гвардией запланированы и в будущем.
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