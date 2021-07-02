

Военный комитет НАТО посетит Грузию в сентябре

02.07.2021 21:40





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обсудил со спецпредставителем генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймсом Аппатураем визит Военного комитета альянса, который планируется осуществить в сентябре этого года.



Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу правительства Грузии.



«На встрече стороны подчеркнули важность визита Военного комитета НАТО в сентябре, а также роль совместных учений Грузия – НАТО в деле укрепления совместимости Сил обороны Грузии. По оценке премьер-министра, несмотря на пандемию, необходимо сохранить позитивную динамику в сотрудничестве Грузии с НАТО и интеграционном процессе», – говорится в сообщении.



Кроме того, стороны обсудили вопрос безопасности Черного моря и итоги саммита НАТО, прошедшего в июне в Брюсселе.



«Мы обсудили сотрудничество Грузии и НАТО, безопасность Черного моря, значительные достижения Грузии на евроатлантическом пути и необходимость дальнейшего продвижения в политическом измерении процесса интеграции», – написал Гарибашвили в своем Twitter по итогам встречи.



Военный комитет НАТО – высший военный орган североатлантического альянса, который состоит из начальников генеральных штабов стран НАТО. Его основная роль заключается в предоставлении руководства и рекомендаций по военной политике и стратегии. Комитет обсуждает операции и миссии НАТО и дает рекомендации Североатлантическому совету, которые касаются преодоления вызовов безопасности во всем мире.



В последний раз Военный комитет НАТО совершал визит в Тбилиси в марте 2019 года. Тогда члены комитета под руководством Стюарта Пича посетили командно-штабные учения Грузия – НАТО. Одновременно сам Пич приезжал в Тбилиси в конце апреля текущего года для участия в праздновании 30-летия Сил обороны Грузии.



Джеймс Аппатурай прибыл в Тбилиси в среду. Он также встретился с вице-премьером, главой МИД Грузии Давидом Залкалиани, председателем парламента Кахой Кучава и министром обороны Джуаншером Бурчуладзе.



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