

В Тбилиси задержали мужчину, ранившего иностранца

05.07.2021 23:15





По обвинению в попытке умышленного убийства сотрудники полиции задержали 32-летнего мужчину в Тбилиси, сообщает МВД Грузии.



По данным следствия, задержанный внезапно напал на иностранного гражданина и ранил холодным оружием. Случай произошел на улице Хетагурова в Чугуретском районе, – пишет «Новости-Грузия».



Бригада скорой медицинской помощи перевела раненого в больницу. Полиция задержала нападавшего на месте преступления.



Родственники задержанного заявили, что у него проблемы с психикой. Полиция изъяла нож в качестве вещественного доказательства.



Уголовное дело возбуждено по факту попытки умышленного убийства. Задержанному грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.



Ранее телеканал «Формула» со ссылкой на очевидца происшествия сообщил, что турист подвергся нападению со стороны радикальных групп из-за серьги в ухе.



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