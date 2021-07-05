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В Тбилиси задержали мужчину, ранившего иностранца
05.07.2021 23:15
По обвинению в попытке умышленного убийства сотрудники полиции задержали 32-летнего мужчину в Тбилиси, сообщает МВД Грузии.
По данным следствия, задержанный внезапно напал на иностранного гражданина и ранил холодным оружием. Случай произошел на улице Хетагурова в Чугуретском районе, – пишет «Новости-Грузия».
Бригада скорой медицинской помощи перевела раненого в больницу. Полиция задержала нападавшего на месте преступления.
Родственники задержанного заявили, что у него проблемы с психикой. Полиция изъяла нож в качестве вещественного доказательства.
Уголовное дело возбуждено по факту попытки умышленного убийства. Задержанному грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.
Ранее телеканал «Формула» со ссылкой на очевидца происшествия сообщил, что турист подвергся нападению со стороны радикальных групп из-за серьги в ухе.
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