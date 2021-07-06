

По факту насилия в отношении представителей медиа-средств задержаны еще 3 лица

06.07.2021 13:40





Министерство внутренних дел Грузии задержало еще 3 лиц по факту насилия в отношении представителей медиа-средств во время развернувшихся вчера в Тбилиси событий. Информацию об этом распространяет МВД.



«Сотрудники Департамента полиции Тбилиси и Главного управления Старого Тбилиси Министерства внутренних дел, в результате произведенных следственных и розыскных действий, по факту физического насилия в отношении представителей медиа-средств и незаконного воспрепятствования их профессиональной деятельности угрозой насилия на акции, проведенной на проспекте Руставели в Тбилиси, задержаны 3 лица: в прошлом судимый М.Д. 1982 года рождения, З.Ч. 1983 года рождения и также в прошлом судимый З.М. 1979 года рождения.



Следствием установлено, что задержанные, прибегая к насилию и угрожая насилием в разных местах в ходе акции против «Тбилиси прайда», помешали журналисткой работе и нанесли физические повреждения представителям телекомпании «Рустави 2», «Мтавари архи», издания – «Табула» и информационного агентства «Ньюпост».



Расследование продолжается по 2-й части статьи 154 и 1-й части статьи 126 УК Грузии. С целью идентификации лиц, участвовавших в насильственных действиях и фактах нарушения закона, продолжаются активные следственные действия. По данным на этот час, уже опрошено 25 представителей различных медиа-средств, ведется изучение материалов, отображающих инциденты, а также с целью установления-задержания других лиц, причастных к преступлениям, продолжаются активные следственные мероприятия», - заявляют в ведомстве.



Напомним, что в связи с событиями, развернувшимися в Тбилиси 5 июля, МВД задержало 8 человек и накануне. Они задержаны в административном порядке.



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