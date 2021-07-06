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За нападение на журналистов задержаны три человека
06.07.2021 13:42
По данным МВД Грузии, вчера, 5 июля, на проспекте Руставели были задержаны трое человек по обвинению в насилии, угрозах применения насилия и незаконном вмешательстве в профессиональную журналистскую деятельность.
Среди задержанных ранее осужденный гражданин М.Д., 1982 года рождения, гражданин З.Ч., 1983 года рождения, и ранее осужденный З.М., 1979 года рождения.
По данным МВД, они были задержаны во время акции протеста против «Тбилиси Прайд».
За осуществление нападения на представителей телекомпании «Rustav-2» «Mtavari Arkhi» «Tabula» и информационное агентство NewPosts.
«Следствие ведется по части второй статьи 154 и части первой статьи 126 Уголовного кодекса. Ведется активное расследование по выявлению причастных к насилию и нарушениям. Опрошены 25 представителей различных СМИ, изучаются материалы по инцидентам, выявляются другие лица, причастные к преступлению», — сообщает МВД.
Вчера, 5 июля, 53 журналиста подверглись нападению со стороны гомофобных групп во время насильственного митинга. Некоторые из пострадавших журналистов были доставлены в больницу с тяжелыми травмами. Повреждено оборудование телекомпаний и интернет-изданий.
По данным Центра экстренной координации и экстренной помощи, 8 представителей СМИ были доставлены в клиники.
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