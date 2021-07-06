

Заместителя прокурора одного из районов Тбилиси уличили во взяточничестве

06.07.2021 14:58





Бывший заместитель генерального прокурора Дидубе-Чугуретского района Тбилиси задержан за получение взятки в особо крупном размере, сообщает Генпрокуратура Грузии.



Речь идет о продолжении расследования уголовного дела с задержанием прокурора Дидубе-Чугуретской районной прокуратуры Д.Ш. за получение взятки в особо крупном размере 7 марта 2020 года.



Обвиняемый был признан виновным Тбилисским городским судом 9 ноября 2020 года и приговорен к 11 годам лишения свободы.



С целью выявления других причастных к преступлению лиц следствию удалось выяснить, что в феврале 2020 года являвшийся тогда прокурором Д.Ш. вместе со своим заместителем требовали от обвиняемого взятку в 50 тысяч лари ( около 16 тысяч долларов) взамен на оформление процессуального соглашения.



Прокурор и его заместитель предлагали в обмен на деньги снять обвинение в незаконном изготовлении, производстве, приобретении, хранении, перевозке, пересылке наркотических средств в особо крупном размере



6 и 7 марта прокурор получил часть суммы — по 10 тысяч лари (около 3 тысяч долларов), во время чего и был задержан.



5 июля 2021 года Г.В. было предъявлено обвинение по статье «получение взятки в особо крупном размере», что подразумевает наказание в виде лишения свободы от 11 до 15 лет.



Прокуратура Грузии обратится с иском в Тбилисский городской суд о применении задержания в качестве меры пресечения в отношении обвиняемого.



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