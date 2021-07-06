

ВВС НАТО в июне 15 раз сопровождали самолеты РФ над Балтикой

06.07.2021 15:34





Истребители НАТО, размещаемые на основе ротации на литовской авиабазе Зокняй, в течение июня 15 раз сопровождали российские военные самолеты. Об этом говорится в опубликованном в понедельник отчете Минобороны Литвы о ситуации в воздушном пространстве страны.



По данным ведомства, наиболее интенсивно - восемь раз - для сопровождения российских бортов в воздух поднимались несущие с мая по сентябрь боевое дежурство в Литве истребители ВВС Испании Eurofighter Typhoon с 14 по 20 июня.



В этот период (15 июня), как заявил журналистам представитель Вооруженных сил Литвы Гинтаутас Цюнис, два российских военных самолета предположительно нарушили воздушное пространство Литвы над территориальными водами в Балтийском море. По его утверждению, самолеты пробыли в воздушном пространстве Литвы около минуты.



Контроль в небе стран Балтии, не располагающих для этого собственной авиацией, осуществляют их союзники по НАТО. С 2004 года на основе ротации истребители стран - членов альянса базируются на базе Зокняй, где сейчас находится контингент ВВС Испании, сменивший в начале месяце итальянских пилотов. С апреля 2014 года другую часть миссии разместили на авиабазе Эмари в Эстонии.



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