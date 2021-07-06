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Задержан водитель мопеда, который намеренно врезался в представителей СМИ
06.07.2021 16:46
Одним из арестованных по обвинению в насилии в отношении журналистов 5 июля в Тбилиси значится человек, который сбивал представителей СМИ на мопеде. Всего по данному обвинению задержаны 3 человека.
«Внезапно, мужчина на мопеде поехал в нашем направлении и целенаправленно в нас врезался. Он делал это намерено и в случае других журналистов», — рассказала Netgazeti журналист Тамар Татарашвили.
По сообщению МВД, расследование ведется по 2-й части статьи 154 и 1-й части статьи 126 УК Грузии.
5 июля в центре Тбилиси основными мишенями гомофобных групп, собравшиеся на акции против «Марша достоинства», стали журналисты и операторы. Агрессивно настроенные люди нападали и физически расправлялись со всеми кто держал в руках микрофон или камеру. В центре города в присутствии полиции журналистов безжалостно избивали, оскорбляли, разбивали съемочную технику. Пострадали около 50-ти представителей СМИ. Также были совершены нападения на офисы движения «Позор» и «Тбилиси Прайд», офис партии «Гирчи» забросали яйцами.
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