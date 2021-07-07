

Еще четверо задержаны по обвинению в насилии против журналистов

07.07.2021 11:11





Сотрудники Департамента полиции Тбилиси Министерства ВД Грузии по фактам незаконного препятствования профессиональной деятельности журналиста с угрозой насилия, преследования с применением насилия и угрозы насилия, а также за группового насилия задержали еще 4 лица: А.Н., 1983 года рождения, Т.Д., 1999 года рождения , И.К., 1986 года рождения и Т.Х., 1996 года рождения.



По информации ведомства, следствие установило, что 5 июля сего года во время акции против «Тбилиси прайда» на проспекте Руставели задержанные А.Н и Т.Д. в офисе движения «Позор» на улице Ингороква нанесли журналисту и оператору телекомпании «ТВ 1», исполнявшим профессиональную деятельность, физическое и словесное оскорбление.



Задержанные И.К. и Т.Х. на проспекте Руставели возле парламента словесно и физически оскорбили оператора телеканала «Мтавари архи» при исполнении им служебной деятельности.



Следствие ведется по части 2-й ст. 154, пункту «а» части 2-й ст. 156 и части 2-й ст. 225 УК Грузии.



На данный момент в рамках текущего расследования задержаны 7 лиц. Продолжаются интенсивные следственные и розыскные действия», - отмечается в информации.



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