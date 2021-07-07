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На вчерашней акции у парламента задержаны 100 человек - МВД
07.07.2021 11:22
На акции противников «Тбилиси прайда» на территории у парламента Грузии МВД задержало в административном порядке 100 человек.
По информации МВД, 68 задержанных освобождены под расписку, 32 лица остаются в изоляторе временного содержания.
Кроме того, по данным ведомства, по факту насилия в отношении оператора телекомпании «Палитраньюс» и незаконное препятствование профессиональной деятельности задержан И.К. 1989 года рождения.
«6 июля сего года протест части граждан, собравшихся против акции, проведенной перед зданием парламента, вышел за рамки закона о свободе выражения и мирных собраниях. Акция собравшихся на территории у Первой классической гимназии и церкви Кашвети приняла насильственный характер. По выявленным сотрудниками МВД фактам правонарушений на данном этапе в административном порядке задержаны 100 лиц. 68 из них освобождены под подписку, в изоляторе временного содержания остаются 32 лица.
В качестве обвиняемых на месте задержаны 2 лица. По факту насилия в отношении оператора «Палитраньюс» и незаконное препятствование профессиональной деятельности задержан И.К., 1989 года рождения. Расследование ведется в соответствии со 2 -й частью ст. 154 и ст. 126 УК Грузии.
Что касается второго задержанного в качестве обвиняемого - Г.Ш., 1965 года рождения, он повредил боковое стекло патрульной машины. Следствие ведется по статье 187 УК Грузии.
В ходе обеих акций на проспекте Руставели полиция приняла все необходимые меры, предусмотренные законом, чтобы граждане могли выразить протест в наиболее мирной обстановке. Несмотря на многочисленные призывы, участники акции оказывали сопротивление сотрудникам МВД, бросая в них различные предметы, в результате чего трое правоохранителей получили травмы. В результате насильственных действий были повреждены полицейские машины», - сказано в заявлении МВД.
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