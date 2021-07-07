

Заявление МВД по делу о нападении на журналистов

07.07.2021 14:40





За физическое и словесное оскорбление сотрудников телекомпаний «Пирвели» и «Мтавари архи» во время проходившего 5 июля митинга в Тбилиси задержаны 4 человека были. Об этом сообщает МВД.



Всего по текущему делу арестовано 7 человек.



"За незаконное воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста с угрозой насилия, преследование с применением насилия и угрозы насилия, а также за групповое насилие задержаны еще 4 человека: А.Н., 1983 г.р., Т.Д., 1999 г.р., И.К., 1986 г.р. и Т.Х., 1996 г.р.



Во время митинга против «Тбилиси Прайд» на улице Ингороква возле офиса движения «Позор» задержанные А.Н. и Т.Д. нанесли журналисту и оператору телекомпании «Пирвели», исполнявшим профессиональную деятельность, физическое и словесное оскорбление.



Задержанные И.К. и Т.Х. словесно и физически оскорбляли оператора телеканала «Мтавари архи» на проспекте Руставели возле парламента", - говорится в сообщении ведомства.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





