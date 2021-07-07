

За расправу над сотрудниками «TV Pirveli» задержаны только двое

07.07.2021 14:46





По заявлению МВД Грузии, только двое человек задержаны по обвинению в нападении на съемочную группу TV Pirveli в здании офиса движения «Shame Movement» («Позор») 5 июля.



В заявлении говорится, что задержанные А.Н. и Т.Д. словесно оскорбили и учинили физическую расправу над журналистом и оператором во время исполнения ими служебных обязанностей.



Журналист Миранда Багатурия вспоминает, что нападавших было не двое, а намного больше.



«Когда они ворвались, первый целенаправленный удар ногой пришелся на меня, затем священнослужитель дернул сзади за волосы и сказал, мол, наконец-то мы заставим вас замолчать.



Оператор сказал ему — что вы делаете, она журналист. Мы были беззащитны, как и сотрудник полиции.



Оператор лежал в луже крови на протяжении 20 минут, его нещадно били, я стояла на лестничном пролете в окружении 15 человек, орала — не убивайте.



Меня били ногами, выкинули мой телефон, а Лексо [оператора] не было видно. Били даже сотрудника полиции», — рассказывает Багатурия.



Еще двое человек — И.К. и Т.Х. были задержаны за насилие в отношении оператора Mtavari Arkhi.



Следствие ведется по статьям 154, 156 и 225 УК Грузии — препятствование журналистской деятельности, угрозы, руководство и организация или участие в групповом насилии.



На данный момент в рамках следствия по обвинению в насилии в отношении журналистов задержаны 7 человек.



5 июля, на насильственной акции, организованной Патриархией грузинской православной церкви (ГПЦ) расправились над более чем 50 журналистами и операторами. Повреждена техника. Нескольким пострадавшим сделали неотложную операцию.



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