

МВД Грузии: Ранение туриста из Польши не связано с «Тбилиси Прайдом»

07.07.2021 17:57





Замминистра МВД Грузии Александре Дарахвелидзе заявил, что ранение 5 июля туриста из Польши не связано с «Тбилиси Прайд». По его словам туриста ранил человек страдающий психическим расстройством.



«Как нам известно, гражданин с психическими проблемами напал на туриста. С прайдом никакого отношения [инцидент] не имеет. Обвиняемый задержан, проводится экспертиза и мы узнаем ответ», — сказал он.



5 июля в Тбилиси на улице Хетагурова нанесли ранение холодным оружием иностранцу. Обвиняемый задержан. По данному инциденту телеканал Formula и МВД Грузии опубликовали различную информацию.



Телеканал Formula сообщал, что туриста, который носил серьгу, «приняли за гея», после чего нанесли ему ранение холодным оружием.



В заявлении МВД не говорилось о возможном гомофобном мотиве. Согласно опубликованным сведениям, обвиняемый внезапно напал на иностранца.



«По разъяснению членов семьи задержанного, у него психические проблемы», — говорилось в заявлении ведомства.



Раненый мужчина находится в больнице. 6 июля его лечащий врач сказал, что состояние пациента — стабильное.



Обвиняемого задержали на месте, а нож, которым было нанесено ранение, изъяли как вещественное доказательство. Следствие ведется по статье 19-108 УК Грузии — попытка предумышленного убийства.



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