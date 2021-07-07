

На митингах в Тбилиси 5 июля было мобилизовано 3200 полицейских, 6 июня — 3000

07.07.2021 19:56





Министерство внутренних дел Грузии подводит итоги последних событий в Тбилиси.



По словам заместителя министра внутренних дел Александра Дарахвелидзе, 3 200 сотрудников милиции были мобилизованы во время митинга 5 июля, в ходе которого около 50 представителей СМИ подверглись нападению.



По словам Дарахвелидзе, инцидентов 5 июля избежать не удалось, так как группы выступающие против «Тбилиси Прайда» вышли из-под контроля и очаги насилия находились в разных местах города:



«5 июля мы ждали, когда организаторы прайда скажут нам, где начнется марш. У нас было около 3200 полицейских, мобилизованных по всему городу. Их разместили по местам, где собирались контрдемонстранты. Кроме того, были развернуты спецподразделения, в качестве резервных сил.



В 10 часов утра группы выступающие против «Тбилиси Прайда» стали проявлять агрессию и начали демонтировать палатки, а также нападать на представителей СМИ. У нас было мобилизовано полицейских сил,для защиты «Тбилиси прайд», о котором было объявлено. Однако в связи с тем, что группировки стали неуправляемыми, мы дополнительно мобилизовали необходимые силы полиции, увели журналистов и приняли соответствующие меры», — сказал заместитель министра внутренних дел.



По его словам, несколько экипажей патруля были мобилизованы возле офиса движения «Позор», куда пытались ворваться агрессивные группы, но их было недостаточно, чтобы контролировать эту группу:



«Мы вывели группу из подъезда. Пострадал журналист, начато расследование», — сказал Дарахвелидзе.



Что касается митинга против насилия на проспекте Руставели 6 июля, Дарахвелидзе сказал, что на этот раз МВД удалось мобилизовать до 3000 полицейских и в этот раз полицейские силы были размещены в одном месте на проспекте Руставели:



«Мероприятие 6 июля было запланировано совершенно спонтанно. Две разные группы собрались перед зданием парламента, где полиции было дано указание, избегать любой конфронтации между группами. До 3000 сотрудников были размещены в одном конкретном месте недалеко от Руставели.



В течение 6 часов полиция, в том числе спецподразделения, находившиеся на месте, обеспечивали безопасность этих лиц, и вы убедились, что ни одного случая столкновения не было », — сказал замминистра внутренних дел.



Кроме того, замминистра внутренних дел рассказал о двух других мероприятиях, организованных «Тбилиси прайд», которые прошли 1 и 3 июля. По его словам, в одном случае на месте находилось до 650 сотрудников полиции, в другом — 850 сотрудников. Дарахвелидзе поясняет, что в обоих случаях МВД обеспечило безопасность организаторам прайда, но 5 июля, из-за масштабов контракции, этого не произошло.



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