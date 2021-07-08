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В Черное море направляется десантный корабль армии США
08.07.2021 13:50
Десанто-транспортный корабль Yuma Командования морских перевозок США идет в Черное море, чтобы принять участие в общих операциях с союзниками и партнерами.
Об этом говорится в Twitter Шестого флота США и Командования ВМС США в европейском и африканском регионах.
Корабль принадлежит к новому классу десантно-транспортных кораблей типа Spearhead, вошел в состав флота в 2017 году. Судно способно развивать скорость в 35-45 узлов, перевозя до батальона пехоты с техникой. Осадка до 4 метров позволяет кораблю действовать в прибережных водах и на мелководье.
28 июня в Одессе стартовали самые масштабные за свою историю международные учения "Си Бриз". В учениях принимают участие представители 29 стран, до 5 тыс. человек личного состава, 24 корабля, 40 воздушных судов, 18 команд специального назначения и водолазных команд.
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