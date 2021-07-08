Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Черное море направляется десантный корабль армии США


08.07.2021   13:50


Десанто-транспортный корабль Yuma Командования морских перевозок США идет в Черное море, чтобы принять участие в общих операциях с союзниками и партнерами.

Об этом говорится в Twitter Шестого флота США и Командования ВМС США в европейском и африканском регионах.

Корабль принадлежит к новому классу десантно-транспортных кораблей типа Spearhead, вошел в состав флота в 2017 году. Судно способно развивать скорость в 35-45 узлов, перевозя до батальона пехоты с техникой. Осадка до 4 метров позволяет кораблю действовать в прибережных водах и на мелководье.

28 июня в Одессе стартовали самые масштабные за свою историю международные учения "Си Бриз". В учениях принимают участие представители 29 стран, до 5 тыс. человек личного состава, 24 корабля, 40 воздушных судов, 18 команд специального назначения и водолазных команд.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна