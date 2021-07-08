

Глава МВД: Правящая власть берет на себя ответственность за события 5-6 июля

08.07.2021 16:23





По заявлению министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури, во время развернувшихся в Тбилиси событий, МВД вывело спецназ на проспект Руставели. Об этом Гомеларури сообщил журналистам.



Как отметил министр ВД, правящая власть берет на себя ответственность за события, развернувшиеся в Тбилиси 5-6 июля.



По его словам, правоохранители были развернуты в масштабе всего Тбилиси, в том числе и у офиса ООН.



«Спецназ был выведен, в тот день работали 3200 человек. Сначала было 3 локации. Об этом сказал позавчера и мой заместитель. Потом их стало 8 и в конце их число выросло до 20. Если распределить людей – 3200 человек на 20 локаций, получается около 150 человек на одну локацию. Физически большей возможности нет», - заявил Гомелаури.



Министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури приходил в администрацию президента Грузии. До этого Саломе Зурабишвили посетили патриарший местоблюститель, владыка Шио и глава службы по связям с общественностью патриархии Грузии Андрия Джагмаидзе.



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