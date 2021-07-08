

По обвинению в принадлежности к «воровскому миру» и участии в «воровском собрании» задержаны 25 человек

08.07.2021 21:14





Министерство внутренних дел Грузии задержало 25 человек по обвинению в членстве в «воровском мире» и участии в «воровском собрании», четверым лицам обвинение предъявлено в учреждениях по исполнению наказаний, двое же находятся в розыске.



По информации МВД, эти преступления предполагают лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.



«Сотрудники Департамента полиции Квемо Картли Министерства внутренних дел Грузии и Руставского районного управления окружной прокуратуры Квемо Картли, в результате шестимесячных комплексных оперативных и следственных мероприятий: в Рустави, Тбилиси, Гори, Карели, Хони, Амбролаури, Болниси, Тетрицкаро, Дманиси, Лагодехи и Гардабани задержали 25 лиц по обвинению в членстве в «воровском мире», поддержке деятельности «воровского мира» и обращении к «вору в законе». Такие же обвинения предъявлены четырем лицам в учреждениях по исполнению наказаний», - говорится в информации, и отмечается, что в отношении еще двух лиц ведутся розыскные мероприятия.



Как сообщается, проведенным комплексным следствием установлено, что упомянутые лица признавали «воровской мир» и активно участвовали в различной преступной деятельности.



Эти преступления предполагают лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.



При личном их досмотре и обыске в их домах изъяты: мобильные телефоны, компьютерная техника, наркотические средства, а также изъят дорогостоящий автомобиль.



Расследование ведется по 1-й и 2-й частям статьи 223 прим, статье 223 прим 3 и статье 223 прим 4 УК Грузии», - отмечается в информации МВД.



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