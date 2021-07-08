

Германия будет выводить свои войска из Афганистана через Грузию

08.07.2021 23:05





Немецкая сторона обратилась к Грузии с просьбой о поддержке в процессе вывода немецких войск из Афганистана.



По информации МИД, в результате консультаций было принято решение о создании временного регионального транзитного узла в Тбилисском международном аэропорту.



С начала июня в Тбилисском аэропорту размещены до 60-ти человек персонала и несколько военных самолетов А400М, принадлежащих ВВС Германии, которые доставили грузы и персонал из Мазари-Шарифа в Тбилиси, а затем произойдет транспортировка в Германию.



По информации ведомства, всего за месяц было перевезено 2000 солдат и гражданских лиц. Также в рамках операции из Афганистана были вывезены боеприпасы и военная техника. Грузия впервые приняла участие в столь масштабной международной транзитной операции.



Как заявил Первому каналу Грузии официальный представитель ВВС Германии Олаф Веллер, это в некоторой степени является концом хорошего сотрудничества между немецкими и грузинскими войсками.



«На мой взгляд, это вторая часть нашего сотрудничества, которое мы начали с развертывания сильной миссии поддержки в Афганистане. Здесь мы увидели огромную поддержку грузинских сил. Без этой поддержки мы не смогли бы достичь своей цели и выполнить свою миссию», — заявил Веллер.



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