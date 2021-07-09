

Состоялись совместные учения грузинской и украинской абордажых групп

09.07.2021 11:09





Абордажные бригады Департамента береговой охраны Пограничной полиции МВД Грузии вместе со своими украинскими коллегами провели совместные многонациональные военно-морские учения в рамках SEA BREEZE 2021.



По данным министерства внутренних дел, во время учений Береговая охрана Грузии вместе с ВМС и Береговой охраной Украины с привлечением греческих инструкторов спланировала и осуществила операцию по высадке на борт с высокой степенью риска.



Учения SEA BREEZE, организованные Шестым флотом США и ВМС Украины, проходят в Черном море с 28 июня по 10 июля. Учения охватывают военно-морской, наземный и воздушный компоненты и направлены на совершенствование взаимодействия между военно-морскими силами стран-участниц и повышение их совместных возможностей для обеспечения региональной морской безопасности. В истории учений SEA BREEZE 2021 — самые масштабные. В них участвуют до 5000 экипажей из 32 стран на шести континентах, 32 корабля, 40 самолетов и 18 команд специального назначения и водолазов.



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