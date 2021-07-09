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По факту кражи из церкви в Кахетии полиция арестовала одно лицо
09.07.2021 11:12
Сотрудники МВД Грузии по факту кражи из церкви в Кахетии задержали одно лицо, а его несовершеннолетний брат был изобличен в совершении того же преступления. Информацию об этом распространяет пресс-служба МВД.
«Сотрудники районного управления Сагареджо Департамента полиции Кахетии в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по обвинению в краже задержали М.Г., 2000 года рождения. В совершении того же преступления изобличен несовершеннолетний брат задержанного - Л.Г., 2004 года рождения.
Преступление предусматривает от 4 до 7 лет лишения свободы.
Следствие установило, что братья М.Г. и Л.Г. 7 июля этого года украли различные предметы из церкви Святого Георгия, находящейся в селе Хашми муниципалитета Сагареджо.
Следствие ведется в соответствии с подпунктом «а» 2-й части и подпунктом «а» 3-й части статьи 177 УК Грузии (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, повлекшая значительный ущерб)», - говорится в информации.
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