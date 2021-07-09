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В Батуми ранен молодой человек
09.07.2021 13:56
На улице Важа Пшавела в Батуми был ранен молодой человек.
Сообщается, что 35-летнему мужчине нанесли ранение холодным оружием в ногу.
Как сообщили Report.ge в МВД, расследование дела возбуждено по статье 118 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает наказание за умышленное причинение незначительного вреда здоровью.
Другие подробности происшествия неизвестны.
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