

Прокуратура предъявила обвинения 5 лицам, задержанным за нападение на сотрудников СМИ

09.07.2021 14:18





Прокуратура предъявила обвинения 5 лицам, задержанным за нападение на фотокорреспондента «IPN» и сотрудников двух других СМИ и 3 лицам, задержанным за вторжение в офис «Тбилиси прайда». Информацию об этом распространяет прокуратура.



«Прокуратура Грузии предъявила обвинения пяти задержанным по факту преследования в отношении представителей СМИ из-за осуществления журналистской деятельности, незаконного препятствования журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности по мотивам нетерпимости, содержащим иные признаки дискриминации и участия в насилии, совершенном группой лиц по мотивам нетерпимости во время акции против «Тбилиси прайда» 5 июля - Ц.Ч., Б.М., Т.Г., О.Г., М.Д., и по факту вторжения в офис «Тбилиси прайда» и участия в групповом насилии – А.А., Г.Е. и Г.О.



Правоохранители задержали обвиняемых 7 и 8 июля 2021 года», - сказано в инфрмации.



Как сообщает прокуратура, в рамках расследования по делу об акции, проведенной против «Тбилиси прайда», на данный момент обвинения предъявлены 16 лицам.



На данном этапе пострадавшими по этому делу признаны 35 человек, в том числе 29 журналистов и операторов.



«В Министерстве внутренних дел ведутся активные следственные действия для идентификации других лиц, участвовавших в насильственных действиях и фактах нарушения закона на акции против «Тбилиси прайда», а также установлению организаторов», - говорится в информации.



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