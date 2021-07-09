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Четверо обвиняемых в насилии над журналистами заключены под стражу
09.07.2021 14:35
Четыре человека - Акакий Накашидзе, Торнике Давлашеридзе, Илья Кебадзе и Темур Хараули, обвиняемые в словесных и физических оскорблениях в отношении журналиста и оператора «ТВ Пирвели», а также оператора «Мтавари архи», заключены под стражу в качестве меры пресечения.
Решение огласил судья Роман Хорава в Тбилисском городском суде, который првел слушание о событиях 5 июля.
Напомним, 5 июля на проспекте Руставели в Тбилиси радикальные группировки, выступающие против недели «Тбилиси прайд» напали на журналистов.
По данным МВД, жертвами насилия стали 55 человек, в том числе 53 представителя СМИ.
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