

Глава МВД: Мы не могли представить, что будет насилие в отношении журналистов

09.07.2021 16:01





По заявлению министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури, для него не представляет проблемы прийти в парламент.



Как заявил он журналистам после открытия нового административного здания полиции в Гурджаани, будет хорошо, если он ответит на вопросы депутатов.



«Я обязан, когда будут назначены процедуры и меня вызовут, должен прийти. Разумеется, если здоровье не помешает, обязательно приду и приходил неоднократно. Нет никакой проблемы, наоборот, будет хорошо точно объяснить депутатам, что и как произошло», - заявил Вахтанг Гомелаури.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





