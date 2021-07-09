Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Глава МВД: Мы не могли представить, что будет насилие в отношении журналистов


09.07.2021   16:01


По заявлению министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури, для него не представляет проблемы прийти в парламент.

Как заявил он журналистам после открытия нового административного здания полиции в Гурджаани, будет хорошо, если он ответит на вопросы депутатов.

«Я обязан, когда будут назначены процедуры и меня вызовут, должен прийти. Разумеется, если здоровье не помешает, обязательно приду и приходил неоднократно. Нет никакой проблемы, наоборот, будет хорошо точно объяснить депутатам, что и как произошло», - заявил Вахтанг Гомелаури.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна