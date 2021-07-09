

Посольство США: Американским военным выпала честь служить с грузинскими соратниками

09.07.2021 16:19





Посольство США поздравляет грузинских военнослужащих с благополучным возвращением домой из Афганистана.



Как отмечается в информации посольства США в Грузии, это исторический момент, знаменующий окончание Миссии решительной поддержки под руководством НАТО.



«Поздравляем 32-й пехотный батальон Грузии с благополучным возвращением на родину. Это исторический момент, знаменующий конец Миссии решительной поддержки под руководством НАТО. За последние семь лет в общей сложности 7 078 грузинских солдат прошли подготовку и служили бок о бок с морскими пехотинцами США. Для американских военнослужащих было честью служить с грузинскими соратниками, которые рискуют своей жизнью в миротворческих операциях и демонстрируют твердую приверженность грузинского народа евроатлантической интеграции», — говорится в информации посольства США в Грузии.



Военнослужащие Сил обороны Грузии завершили 17 лет успешной службы в Афганистане в целях укрепления глобальной безопасности. Церемония, посвященная завершению международной миссии в Афганистане грузинским контингентом, прошла сегодня на базе 2-й пехотной бригады в Сенаки.



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