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Арестованные за нападение на офис «Tbilisi Pride» оставлены в предварительном заключении
10.07.2021 16:27
Тбилисский городской суд приговорил к предварительному заключению в качестве меры пресечения трех человек, обвиняемых в групповом нападении и незаконном вторжении по мотивам нетерпимости в офис «Tbilisi Pride» и повреждении и уничтожении чужого инвентаря.
«Было спланировано организованное насилие, и обвиняемые вместе с неустановленными на данном этапе другими лицами штурмовали офис Tbilisi Pride, совершили погром, повредили инвентарь, флаги и флаеры ЛГБТ. Эти действия были совершены с применением насилия. Означенные действия были направлены на ограничения свободы выражения в отношении Tbilisi Pride», — заявила прокурор Натия Гурули.
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