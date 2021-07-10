|
|
|
Серверы «Магтиком» подверглис кибератаке
10.07.2021 23:32
Сотрудники Управления по борьбе с киберпреступлениями Департамента центрально криминальной полиции Министерства внутренних дел Грузии начало расследование по факту атаки на серверную инфраструктуру, принадлежащую ООО «Магтиком».
«Из-за этой атаки возникли проблемы с нормальным функционированием сервис-центров и мобильного интернета. Расследование начато по фактам незаконного использования компьютерных данных или/и компьютерных систем и посягательство на компьютерные данные или/и компьютерную систему, по статье 285 и статье 286 прим УК Грузии», - говорится в информации МВД.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна