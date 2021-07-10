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Серверы «Магтиком» подверглис кибератаке


10.07.2021   23:32


Сотрудники Управления по борьбе с киберпреступлениями Департамента центрально криминальной полиции Министерства внутренних дел Грузии начало расследование по факту атаки на серверную инфраструктуру, принадлежащую ООО «Магтиком».

«Из-за этой атаки возникли проблемы с нормальным функционированием сервис-центров и мобильного интернета. Расследование начато по фактам незаконного использования компьютерных данных или/и компьютерных систем и посягательство на компьютерные данные или/и компьютерную систему, по статье 285 и статье 286 прим УК Грузии», - говорится в информации МВД.

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