

Серверы «Магтиком» подверглис кибератаке

10.07.2021 23:32





Сотрудники Управления по борьбе с киберпреступлениями Департамента центрально криминальной полиции Министерства внутренних дел Грузии начало расследование по факту атаки на серверную инфраструктуру, принадлежащую ООО «Магтиком».



«Из-за этой атаки возникли проблемы с нормальным функционированием сервис-центров и мобильного интернета. Расследование начато по фактам незаконного использования компьютерных данных или/и компьютерных систем и посягательство на компьютерные данные или/и компьютерную систему, по статье 285 и статье 286 прим УК Грузии», - говорится в информации МВД.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





