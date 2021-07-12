

Задержан еще один обвиняемый в нападении на съемочную группу TV Pirveli

12.07.2021 12:47





МВД Грузии сообщает о задержании участника контракции 5 июля Давида Куталадзе. Он обвиняется в насилии, угрозе применения насилия, в групповом насилии и незаконном воспрепятствовании профессиональной журналистской деятельности.



По заявлению ведомства, обвиняемый Давид Куталадзе, 1992 года рождения, 5 июля этого года участвовал в физической расправе над съемочной группой TV Pirveli в офисе движения «Shame Movement» («Позор»).



Расследование ведется по статьям 154, 156 и 225 УК Грузии.



По обвинениям в совершении насилия, во время событий 5 июля, задержаны 20 человек. 5 из них — за расправу над съемочной группой TV Pirveli. В МВД отмечают, что для установления личности и задержания других правонарушителей ведутся оперативно-следственные действия.



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