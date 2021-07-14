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По фактам убийства и ранения в Рустави полиция задержала двух человек
14.07.2021 15:38
По фактам убийства и ранения в Рустави правоохранители задержали двух лиц. Информацию об этом распространяет МВД Грузии.
«Сотрудники Департамента полиции Квемо Картли, в результате проведенной по горячим следам оперативно-розыскных и следственных мероприятий, задержали двух лиц – Н.Д. 2001 года рождения и Г.Ч. 1986 года рождения.
Н.Д. обвиняется в умышленном убийстве и попытке умышленного убийства двух или более лиц при отягчающих обстоятельствах, а Г.Ч. – в несообщении об особо тяжком преступлении.
Следствием установлено, что Н.Д, на улице Тодрия в Рустави, в ходе словесной перепалки ранил холодным оружием Г.Б. 1994 года рождения и Г.А. того же года рождения, после чего скрылся с места преступления вместе с сопровождающим его лицом – Г.Ч.
Раненый Г.Ч. скончался сразу же после того, как был доставлен в больницу, а Г.Б. проводится соответствующее лечение.
Г.Ч. не сообщил полиции о случившемся.
Расследование по фактам умышленного убийства, а также попытке умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах и несообщении об особо тяжком преступлении ведется по статье 108, 19-109 и 2-й части статьи 376 УК Грузии», - говорится в информации.
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