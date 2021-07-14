

Военнослужащие I стрелковой бригады прошли вакцинацию в военном госпитале

14.07.2021 16:58





Военнослужащие I стрелковой бригады прошли вакцинацию в военном госпитале. Информацию распространяет министерство обороны Грузии.



По данным ведомства, 17 процентов сотрудников министерства обороны уже вакцинированы.



По сообщению ведомства, при желании Минобороны обеспечивает вакцинацию членов семей сотрудников в соответствующих местах в соответствии с правилами безопасности и вакцинации.





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