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Военнослужащие I стрелковой бригады прошли вакцинацию в военном госпитале
14.07.2021 16:58
Военнослужащие I стрелковой бригады прошли вакцинацию в военном госпитале. Информацию распространяет министерство обороны Грузии.
По данным ведомства, 17 процентов сотрудников министерства обороны уже вакцинированы.
По сообщению ведомства, при желании Минобороны обеспечивает вакцинацию членов семей сотрудников в соответствующих местах в соответствии с правилами безопасности и вакцинации.
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