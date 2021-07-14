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Военнослужащие I стрелковой бригады прошли вакцинацию в военном госпитале


14.07.2021   16:58


Военнослужащие I стрелковой бригады прошли вакцинацию в военном госпитале. Информацию распространяет министерство обороны Грузии.

По данным ведомства, 17 процентов сотрудников министерства обороны уже вакцинированы.

По сообщению ведомства, при желании Минобороны обеспечивает вакцинацию членов семей сотрудников в соответствующих местах в соответствии с правилами безопасности и вакцинации.

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