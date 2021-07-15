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Задержан бывший менеджер батумского филиала одного из банков
15.07.2021 11:05
Следственной службой Минфина Грузии по факту присвоения крупной денежной суммы, принадлежащей одному из коммерческих банков, путем изготовления и использования поддельных расчетных документов, используя служебное положение, задержан бывший менеджер батумского филиала того же банка (в сообщении не указывается, о каком банке идет речь -ред.).
По их же информации, следствие установило, что обвиняемый с целью получения незаконной материальной выгоды с 2015 года по апрель 2021 года включительно изготавливал фальшивые договоры об открытии и закрытии вкладов, кассовые ордеры о приходе и выходе, противоправно присвоив таким путем крупные суммы, принадлежащие банку.
На данном этапе расследования установлено, что присвоенная сумма в сумме составляет 2 467 667 лари, 180 480 долларов США и 80 000 евро.
Следствие ведется по части 2-й статьи 210, а также по части 2-й и 3-й статьи 182 УК Грузии, что предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 11 лет.
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