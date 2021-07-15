

Глава МВД Грузии ответит на вопросы депутатов о событиях 5-6 июля в Тбилиси

15.07.2021 21:10





Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури выступит на внеочередном заседании парламента 18 июля, решение было принято сегодня на заседании бюро.



Депутаты намерены выслушать отчет министра о событиях 5-6 июля.



В понедельник 12 июля Гомелаури уже встретился с дипломатическим корпусом и предоставил им информацию о событиях 5-6 июля в Тбилиси и мерах, которые ведомство предприняло для защиты свободы собраний и выражения граждан.



Беспорядки в Тбилиси на проспекте Руставели начались 5 июля, в заключительный день «Тбилиси прайда», организованного защитниками прав секс-меньшинств.



Радикальные гомофобные движения организовали в тот же день свою контракцию и вывели на проспект около пяти тысяч человек. В итоге «марш достоинства» отменили. Несмотря на это, несколько сотен человек устроили погром офисов неправительственных организаций «Сирцвилиа» и «Тбилиси прайд». Они также напали на журналистов, снимавших этот процесс.



Всего по данным МВД, в Тбилиси было 20 «горячих точек», на месте работали 3,2 тысячи полицейских. По официальным данным, в тот день пострадали 55 человек, 53 из них – работники СМИ. Среди них был оператор Лексо Лашкарва, который скончался дома через шесть дней после того, как был жестоко избит группой гомофобов. Оператор получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга, он был прооперирован и несколько дней провел в больнице.



Смерть оператора вывела на улицы Тбилиси и крупных городов страны тысячи человек. Представители СМИ на акции у парламента потребовали отставки премьер-министра Грузии и всего кабинета министров.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





