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Глава МВД Грузии ответит на вопросы депутатов о событиях 5-6 июля в Тбилиси
15.07.2021 21:10
Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури выступит на внеочередном заседании парламента 18 июля, решение было принято сегодня на заседании бюро.
Депутаты намерены выслушать отчет министра о событиях 5-6 июля.
В понедельник 12 июля Гомелаури уже встретился с дипломатическим корпусом и предоставил им информацию о событиях 5-6 июля в Тбилиси и мерах, которые ведомство предприняло для защиты свободы собраний и выражения граждан.
Беспорядки в Тбилиси на проспекте Руставели начались 5 июля, в заключительный день «Тбилиси прайда», организованного защитниками прав секс-меньшинств.
Радикальные гомофобные движения организовали в тот же день свою контракцию и вывели на проспект около пяти тысяч человек. В итоге «марш достоинства» отменили. Несмотря на это, несколько сотен человек устроили погром офисов неправительственных организаций «Сирцвилиа» и «Тбилиси прайд». Они также напали на журналистов, снимавших этот процесс.
Всего по данным МВД, в Тбилиси было 20 «горячих точек», на месте работали 3,2 тысячи полицейских. По официальным данным, в тот день пострадали 55 человек, 53 из них – работники СМИ. Среди них был оператор Лексо Лашкарва, который скончался дома через шесть дней после того, как был жестоко избит группой гомофобов. Оператор получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга, он был прооперирован и несколько дней провел в больнице.
Смерть оператора вывела на улицы Тбилиси и крупных городов страны тысячи человек. Представители СМИ на акции у парламента потребовали отставки премьер-министра Грузии и всего кабинета министров.
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