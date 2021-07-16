

Полиция проводит обыски в домах организаторов радикальных групп

16.07.2021 11:49





В доме одного из лидеров грузинских ультраправых и одного из организаторов акции против проведения в Тбилиси «Марша достоинства» (Tbilisi Pride) Гурама Палавандишвили ведется обыск. В его дом пришли сотрудники криминальной полиции.



Правоохранители провели обыск и в квартире основателя пророссийской информационной площадки Alt-Info Зураба Махарадзе. По словам семьи, самого Махарадзе доставили на допрос в правоохранительные органы. Работает полиция также в доме Константина Моргошия – еще одного представителя Alt-Info.



В министерстве внутренних дел пока не делают официальных комментариев, но подтверждают, что по нескольких адресам ведутся обыски.



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