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Полиция проводит обыски в домах организаторов радикальных групп
16.07.2021 11:49
В доме одного из лидеров грузинских ультраправых и одного из организаторов акции против проведения в Тбилиси «Марша достоинства» (Tbilisi Pride) Гурама Палавандишвили ведется обыск. В его дом пришли сотрудники криминальной полиции.
Правоохранители провели обыск и в квартире основателя пророссийской информационной площадки Alt-Info Зураба Махарадзе. По словам семьи, самого Махарадзе доставили на допрос в правоохранительные органы. Работает полиция также в доме Константина Моргошия – еще одного представителя Alt-Info.
В министерстве внутренних дел пока не делают официальных комментариев, но подтверждают, что по нескольких адресам ведутся обыски.
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