

Береговая охрана Грузии завершила многонациональные учения SEA BREEZE 2021

16.07.2021 12:06





Многонациональные ежегодные учения SEA BREEZE 2021 завершены. На последнем этапе учений были проведены совместные военно-морские учения в территориальных водах Украины с участием судов стран-участниц. Экипажи кораблей береговой охраны «Диоскурия» и «Очамчире» провели поисково-спасательные операции, морские стрельбы и тактические маневры с военно-морскими подразделениями НАТО и военно-морскими подразделениями партнеров.



По сообщению МВД, цель учений заключалась в обмене знаниями и опытом, улучшении взаимодействия и увеличении совместных возможностей.



Учения SEA BREEZE, организованные Шестым флотом США и ВМС Украины, длились в Черном море 10 дней. В 2021 году SEA BREEZE прошли большим размахом, в них приняли участие до 5000 человек из 32 стран на шести континентах, 32 корабля, 40 самолетов и 18 групп специальных операций и водолазов.



Представители министерства внутренних дел и министерства обороны приняли участие в многонациональных учениях в военно-морском, сухопутном и штабном компонентах. Каждый элемент учений был спланирован и реализован в полном соответствии со стандартами и процедурами НАТО.





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