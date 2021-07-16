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В Украине увеличена численность вооруженных сил
16.07.2021 15:56
16 июля Верховная Рада поддержала в целом законопроекты №5557 и №5558, которые увеличили численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 250 тыс. до 261 тыс. Об этом передает корреспондент издания "ГОРДОН".
В повестку дня вопросы были внесены документом с подписью всех фракций и групп парламента.
За законопроект №5557 "Об основах национального сопротивления" (в нем, в частности, прописано функционирование территориальной обороны) проголосовали 313 народных депутатов, за №5558, которым вносятся изменения в законодательство в связи с принятием закона об основах национального сопротивления, – 312 нардепов.
Ни одного голоса против не было.
Принятие законов увеличивает численность ВСУ на 11 тыс. человек. В объяснительной записке к документу необходимость его принятия объясняется продолжающейся агрессией России против Украины.
Оба законопроекта внес в Раду в мае президент Украины Владимир Зеленский.
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