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В Украине увеличена численность вооруженных сил


16.07.2021   15:56


16 июля Верховная Рада поддержала в целом законопроекты №5557 и №5558, которые увеличили численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 250 тыс. до 261 тыс. Об этом передает корреспондент издания "ГОРДОН".

В повестку дня вопросы были внесены документом с подписью всех фракций и групп парламента.

За законопроект №5557 "Об основах национального сопротивления" (в нем, в частности, прописано функционирование территориальной обороны) проголосовали 313 народных депутатов, за №5558, которым вносятся изменения в законодательство в связи с принятием закона об основах национального сопротивления, – 312 нардепов.

Ни одного голоса против не было.

Принятие законов увеличивает численность ВСУ на 11 тыс. человек. В объяснительной записке к документу необходимость его принятия объясняется продолжающейся агрессией России против Украины.

Оба законопроекта внес в Раду в мае президент Украины Владимир Зеленский.

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