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Полиция провела спецоперацию по задержанию наркодилеров
17.07.2021 21:26
Несколько человек задержаны по итогам полицейской спецоперации в поселке Поничала на окраине Тбилиси. Об этом сообщает Первый канал со ссылкой на МВД Грузии.
Согласно распространившейся информации, оперативные мероприятия связаны с реализацией наркотических веществ. Поничала считается основным каналом, через который в страну поступают тяжелые наркотики. Спецоперации по задержанию наркодилеров там проходят нередко.
В МВД обещают предоставить подробности в ближайшее время.
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