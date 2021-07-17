

Полиция провела спецоперацию по задержанию наркодилеров

17.07.2021 21:26





Несколько человек задержаны по итогам полицейской спецоперации в поселке Поничала на окраине Тбилиси. Об этом сообщает Первый канал со ссылкой на МВД Грузии.



Согласно распространившейся информации, оперативные мероприятия связаны с реализацией наркотических веществ. Поничала считается основным каналом, через который в страну поступают тяжелые наркотики. Спецоперации по задержанию наркодилеров там проходят нередко.



В МВД обещают предоставить подробности в ближайшее время.



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