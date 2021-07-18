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Полиция оцепила парламент


18.07.2021   13:48


Правоохранители выстроились в живую цепь у парламента Грузии. Они не позволяют представителям медиа, активистам и оппозиционерам приблизится к зданию законодательного органа.

Представители СМИ хотели войти в парламент и напрямую задать вопросы министру внутренних дел Грузии, однако полиция не дала им этой возможности.

По заявлению правоохранителей, в здание парламента нельзя войти ввиду режима безопасности.

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