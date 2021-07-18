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Полиция оцепила парламент
18.07.2021 13:48
Правоохранители выстроились в живую цепь у парламента Грузии. Они не позволяют представителям медиа, активистам и оппозиционерам приблизится к зданию законодательного органа.
Представители СМИ хотели войти в парламент и напрямую задать вопросы министру внутренних дел Грузии, однако полиция не дала им этой возможности.
По заявлению правоохранителей, в здание парламента нельзя войти ввиду режима безопасности.
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