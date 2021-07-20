|
|
|
Задержан еще один радикал, совершавший насилие 5-6 июля
20.07.2021 12:12
МВД задержало еще одного совершившего насилие во время акции против «Тбилиси Прайда» 5 июля.
«По факту угрозы насилия в отношении журналиста во время профессиональной деятельности, незаконного вмешательства, преследования с насилием или угрозой насилия, насилия, совершенного группой лиц, всего задержаны 26 человек. В частности:
22 человека задержаны по факту угрозы насилия в отношении журналиста во время профессиональной деятельности, незаконного вмешательства, преследования с насилием или угрозой насилия, насилия, 3 лиц — по факту за вторжение в офис «Тбилиси Прайда», участие в групповом насилии, преследовании с насилием или угрозой насилия, а также по факту группового нарушения неприкосновенности владения квартирой или другим, одно лицо полиция задержала за насилие в отношении гражданина.
Продолжаются следственно-оперативные мероприятия по выявлению и задержанию других лиц, причастных к преступлению», — заявили в МВД.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна