

Задержан еще один радикал, совершавший насилие 5-6 июля

20.07.2021 12:12





МВД задержало еще одного совершившего насилие во время акции против «Тбилиси Прайда» 5 июля.



«По факту угрозы насилия в отношении журналиста во время профессиональной деятельности, незаконного вмешательства, преследования с насилием или угрозой насилия, насилия, совершенного группой лиц, всего задержаны 26 человек. В частности:



22 человека задержаны по факту угрозы насилия в отношении журналиста во время профессиональной деятельности, незаконного вмешательства, преследования с насилием или угрозой насилия, насилия, 3 лиц — по факту за вторжение в офис «Тбилиси Прайда», участие в групповом насилии, преследовании с насилием или угрозой насилия, а также по факту группового нарушения неприкосновенности владения квартирой или другим, одно лицо полиция задержала за насилие в отношении гражданина.



Продолжаются следственно-оперативные мероприятия по выявлению и задержанию других лиц, причастных к преступлению», — заявили в МВД.





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