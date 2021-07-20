

За связь с «воровским миром» задержаны восемь человек

20.07.2021 12:44





По заявлению Министерства внутренних дел Грузии, за связь с «воровским миром» задержаны восемь человек. Задержание было произведено в Тбилиси и Марнеули на основании постановления судьи.



«Следствием установлено, что у одного из граждан с обвиняемым А.О. возник финансовый спор по поводу процентного кредита. А.О. для обсуждения спорного вопроса в соответствии с «воровскими правилами» и с целью разрешения спора в свою пользу, связался» с помощью одного из обвиняемых – Д.А. с представителями «воровского мира», которые также являются обвиняемыми. Указанные лица обязались оказать А.О. помощь в обмен на получение ими собственной материальной выгоды.



Обвиняемые в марте и апреле 2021 года в жилом доме одного из районов Тбилиси устроили по «воровским правилам» разборку финансового спора.



Полиция в результате проведенного обыска в качестве доказательств изъяла компьютерное оборудование и мобильные телефоны обвиняемых, с помощью которых они связывались друг с другом, чтобы организовать «воровские сходки».



Преступления предусматривают лишение свободы сроком от трех до десяти лет.





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