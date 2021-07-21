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Украина примет участие в учениях Agile Spirit в Грузии
21.07.2021 10:15
Международные военные учения Agile Spirit 2021 пройдут в Грузии с 26 июля по 6 августа. В учениях примут участие украинские военные.
Как передает Укринформ, об этом сообщает сайт Европейского командования ВС США.
В учениях примут участие более 2,5 тысячи военнослужащих из 15 союзных и партнерских сил следующих стран: Грузия (принимающая сторона), Эстония, Германия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Испания, Турция, Украина, Великобритания, США, Канада, Италия и Азербайджан.
Как отмечается, учения будут проходить на уровне бригады и предусматривают общие упражнения многонациональных подразделений с боевыми стрельбами в составе батальонов.
Это десятые учения Agile Spirit. Впервые проведенные в Грузии в 2011 году, Agile Spirit стали ежегодными учениями морских пехотинцев США в Европе, которые проходили между американскими и грузинскими военными силами.
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