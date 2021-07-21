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МВД сообщает о задержании еще одного участника акции 5 июля
21.07.2021 12:29
МВД Грузии сообщает о задержании еще одного участника насильственной контракции 5 июля.
У.Д. 1955 года рождения обвиняется в препятствовании журналисту во время исполнения им профессиональной деятельности, насилии и групповом насилии.
«Следствие установило, что У.Д. физически расправился над оператором телекомпании «Rustavi-2» на территории рядом с «Синей галереей» 5 июля 2021 года», — говорится в заявлении МВД.
Расследование ведется по статьям 154, 156 и 225 УК Грузии.
Всего на данный момент задержаны 27 участников насильственной акции.
Напомним, 5 июля в Тбилиси агрессивно настроенные гомофобные группы учинили расправу над представителями СМИ. Они расправлялись со всеми, кого ассоциировали с медиа. Пострадали 53 журналиста, некоторые все еще находятся в больнице. Насилие происходило на глазах полиции.
Противники «Марша достоинства» снесли палатки у парламента Грузии, а также ворвались и разгромили офисы движения «Shame Movement» («Позор») и организации «Tbilisi Pride» («Тбилиси прайд»).
11 июля стало известно о смерти оператора телекомпании TV Pirveli Александре (Лексо) Лашкарава, жестоко избитого в ходе беспорядков 5 июля. В этот же день гражданские активисты, НПО и представители СМИ провели протестную акцию и потребовали отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, а также главы МВД Вахтанга Гомелаури.
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