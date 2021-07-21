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Передвижение на дорогах Грузии может быть ограничено в связи с перемещением военной техники
21.07.2021 18:50
Минобороны Грузии распространило заявление о перемещении военной техники, участвующей в многонациональных учениях «Agile Spirit 2021».
По информации ведомства, с 26 июля по 6 августа в Грузии в десятый раз пройдут многонациональные военные учения «Agile Spirit 2021».
Перед непосредственным проведением учений начался подготовительный этап, который подразумевает переброску личного состава и военной техники Грузии и стран-партнеров, участвующих в учениях, в районы учений — Сенаки, Орполо и Вазиани.
«В многонациональных учениях впервые будет задействована бронетехника грузинского производства «Дидгори воин» и «Дидгори Медевак», стоящие на вооружении Сил обороны Грузии, переброска которой из Сенаки в Орфоло планируется завтра, 22 июля. Военные колонны грузинской бронетехники будут перемещаться по магистрали Сенаки-Леселидзе и Хашури-Ахалцихе-Вале, в связи с чем движение на этих дорогах будет ограничено. Минобороны приносит извинения гражданам за помехи участникам движения на отдельных участках автомагистрали», — говорится в сообщении военного ведомства.
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